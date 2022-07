Översvämningarna i Sydney fortsätter – 50 000 uppmanas evakuera

Upp mot 400 millimeter regn har fallit i vissa områden i New South Wales under den senaste veckan, enligt den australiska meteorologbyrån Bureau of Meteorology som också menar att de senaste veckornas nivåer motsvarar hur mycket det totalt brukar regna under flera månader, rapporterar Reuters.

– Det är långt ifrån över, säger Dominic Perrotett, premiärminister i delstaten, till Reuters och uppmanar människor att vara försiktiga och förberedda på fortsatta översvämningar.

Kan få stora ekonomiska konsekvenser

Den australiska regeringen har förklarat översvämningarna som en naturkatastrof, något som ska göra det lättare för drabbade att söka akut ekonomiskt stöd när allt fler tvingas lämna sina hem.

Stormovädret väntas troligtvis avta något snart men risken för fortsatta översvämningar kvarstår. Australiens finansminister och centralbank har även flaggat för att matpriserna kan höjas ytterligare när industriområden, natur och jordbruk svämmas över.