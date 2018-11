Advokaten som försvarade ex-porrstjärnan mot Trump gripen för misshandel

Det var under onsdagen, natten mot torsdag, som Avenatti greps misstänkt för misshandel. Detta efter ett bråk mellan advokaten och en kvinna på en adress i stadsdelen Century city i Los Angeles. På adressen finns enligt sajten TMZ, som var först att rapportera om händelsen, exklusiva lägenheter och det var i en av dessa som händelsen utspelade sig.

Poliskällor uppger för TMZ att Michael Avenatti ”sparkat ut kvinnan ur lägenheten” och att det varit vid den händelsen som den påstådda misshandeln ska ha ägt rum.

Först under onsdagen, natten mot torsdag svensk tid, greps advokaten av polis, enligt AP.

Inga detaljer från polisen

Los Angeles-polisen uppger att man inlett en utredning om misshandel, men att detaljer kring händelsen kommer att lämnas i ett senare skede.

I ett uttalande genom sin advokatfirma säger Michael Avenatti att anklagelserna är ”helt falska”.

Michael Avenatti blev ett namn på hela världens läppar i samband med att den tidigare porrstjärnan Stephanie Clifford, även känd under namnet Stormy Daniels, stämde USA:s president Donald Trump för ärekränkning i våras.

Avenatti är känd som en mycket hård kritiker mot Trump, och företrädde Stephanie Clifford i rättsfallet. Domaren gick senare på presidentens linje i fallet, och stämningsansökan om ärekränkning lades ned.

Advokaten Michael Avenatti har tidigare sagt att han funderar på att ställa upp som kandidat inför presidentvalet i USA 2020. Demokratiska partiet i delstaten Vermont hade planerat ett evenemang under fredag och lördag, där det var tänkt att just Avenatti skulle hålla tal. Detta har nu ställts in, rapporterar AP.