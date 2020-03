Allt du behöver veta inför supertisdagen

Vad är supertisdagen?

Hittills har demokraterna i de relativt små delstaterna Iowa, New Hampshire, Nevada och South Carolina fått lägga sin röst på den kandidat de vill se ställa upp mot Donald Trump i höstens presidentval. Tillsammans har de fördelat totalt 155 delegater.

På supertisdagen går 14 delstater och amerikanska Samoa (som inte har delstatsstatus) till val. Tillsammans kommer de fördela 1 357 delegater mellan kandidaterna – därav prefixet “super”. Årets supertisdag har blivit extra “super” efter att jättestaten Kalifornien flyttat fram sitt primärval och nu är en del av supertisdagen.

Efter tisdagens val kommer ungefär 38 procent av alla delegater ha delats ut, och ses därför som en vattendelare i nomineringskampanjen. En del kandidater kan komma att hoppa av om de gör dåligt ifrån sig, och det är möjligt att två eller tre kandidater definitivt kopplar greppet om nomineringen.

Här är alla delstater och territorier som röstar på supertisdagen, från störst till minst: Kalifornien, Texas, North Carolina, Virginia, Massachusetts, Minnesota, Colorado, Tennessee, Alabama, Oklahoma, Arkansas, Utah, Maine, Vermont, Amerikanska Samoa.

Här kan du läsa mer om hur primärvalen fungerar.

Kandidaterna

Både 2008 och 2016 stod valet under supertisdagen mellan bara två kandidater. Men i år är det åtminstone fyra kandidater som hoppas ta röster under supertisdagen, efter att Pete Buttigieg och Amy Klobuchar sent dragit tillbaka sina kandidaturer. Här är de rankade efter stöd i nationella opinionsundersökningar.

Bernie Sanders , senator från Vermont som väckte stor uppmärksamhet när han utmanade och nästan vann nomineringen 2016. Har just nu flest delegater, leder opinionsmätningar nationellt och i flest delstater.

Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Vem är Bernie Sanders?

Joe Biden , tidigare vicepresident, ligger tvåa i de flesta opinionsundersökningar nationellt och i antal delegater, leder i många delstater. Får betraktas som den främsta utmanaren till Bernie Sanders just nu och har fått stöd av flera avhoppade kandidater.

Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Vem är Joe Biden?

Michael Bloomberg , tidigare borgmästare i New York. Miljardär som offentliggjorde sin kandidatur så sent att han inte hann registrera sig i de första delstaterna, utan först blir möjlig att rösta på under supertisdagen. Bloomberg har spenderat rekordsummor om hundratals miljoner dollar på reklam i supertisdag-staterna.

Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Vem är Michael Bloomberg och hur blev han en av de rikaste i världen? Foto: TT/Montage

Elizabeth Warren , senator från Massachusetts. Har hittills vunnit mycket få delegater, men har gjort starkt ifrån sig i debatter och hoppas ta många delegater under supertisdagen. Ligger fyra i nationella opinionsundersökningar, och det är i nuläget svårt att se att hon kan vinna en majoritet av delegaterna.

Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Vem är Elizabeth Warren?

Detta är förutsättningarna

Delegaterna fungerar som väljarnas ombud och röstar på sin kandidat på partikonventet i Milwaukee, Wisconsin, i mitten av juli. För att vinna nomineringen krävs 1991 delegater – alltså mer än hälften. Om ingen kandidat når upp till det är det fritt fram för kandidaterna att kohandla med sina delegater inför en andra omröstning. Där får även så kallade superdelegater rösta, 771 delegater som utnämnts av partiledningen och inte av väljarna.

Eftersom det i år är ovanligt många kandidater som fortfarande är kvar i tävlingen framstår det just nu som mycket sannolikt att ingen kandidat kommer till konventet med tillräckligt många röster för att vinna i första valomgången. Det har inte hänt sedan 1984.

Vad händer efter supertisdagen?

Årets nomineringsval är ovanligt. Kandidaten med störst stöd bland väljarna, Bernie Sanders, saknar stöd i partiledningen och bland superdelegaterna. Att Elizabeth Warren, som har många liknande förslag som Sanders, fortfarande är kvar i tävlan minskar hans möjligheter att få en egen majoritet av delegaterna, vilket öppnar för en andra omröstning på konventet.

Det här blir viktigt eftersom det kan komma att spela in i huruvida kandidater som Warren och Bloomberg hoppar av om de gör dåligt ifrån sig på supertisdagen. Väljer de att kliva åt sidan för att ge plats åt liknande kandidater, eller stannar de kvar till slutet?

Med tanke på att partiets kandidat kan komma att utnämnas på själva konventet under en andra omröstning finns det fortfarande incitament för dem att stanna kvar i tävlan och kohandla sig till nomineringen under en andra omröstning, med stöd av partiets superdelegater.

Om det skulle innebära att den kandidaten som fått flest röster – Bernie Sanders, som det ser ut just nu – inte får nomineringen, kan en sådan utveckling bli mycket kontroversiell.