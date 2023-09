FN: Allt fler barn flyr över Medelhavet – ensamma

Enligt Unicef har hittills i år mer än 11 600 barn tagit sig över centrala Medelhavet till Italien – utan sina föräldrar eller andra ledsagare. Orsakerna till att barnen tvingas på flykt är enligt FN-organet våldsamma konflikter, krig och fattigdom.

Flertalet har betalat människosmugglare för att få färdas ombord på överlastade och uttjänta fiskebåtar, primitiva gummibåtar eller i lastrummet på fartyg, allt i hopp om att nå Europa och säkerheten.

En sammanställning visar att enbart under de tre sommarmånaderna har minst 990 människor, många av dem barn, dött eller försvunnit under resan över Medelhavet. Det är tre gånger så många som under juni, juli och augusti förra året, då 334 människor miste livet

Stort mörkertal

Samtidigt påtalar Unicefs Europachef Regina De Dominicis att det verkliga antalet offer är betydligt större. Många båtar förliser i tysthet utan överlevare som kan vittna om tragedin.

– Medelhavet har förvandlats till en grav för barn och barns framtid. Och tragedierna är ett resultat av politiska beslut och ett havererat migrationssystem.