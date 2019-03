Anhöriga efter terrordådet i Christchurch: ”Jag är så orolig att jag inte kan sova”

Massod Akther skulle parkera om bilen medan hans fru gick in i moskén för att vara med under fredagens bön. Då klev den misstänke gärningsmannen in och öppnade eld.

Sammanlagt dödades 50 personer och drygt 50 personer skadades. Massod Akthers fru är en av de skadade och han väntar på hennes tredje operation sedan dådet i fredags.

– Enligt läkaren är det allvarliga skador. Jag är så orolig att jag inte kan sova, berättar han.

Bilder på näthinnan

Kowthar var en dem som var inne i moskén när den misstänkte gärningsmannen började skjuta. Hon klarade sig undan kulorna men hade en vän som dog under attacken. Kowthar berättar att bilderna innifrån moskéen är svåra att få bort från näthinnan.

- I morse när jag tänkte tillbaka på i fredags, alla mina vänner, alla skadade. Jag grät och min lilla dotter kom och kramade mig tills jag slutade gråta, säger hon.

