Antalet dödsfall kopplade till e-cigg ökar

18 personer har nu dött i sviterna av en lungsjukdom som kopplas ihop med e-cigaretter, rapporterar amerikanska folkhälsomyndigheten CDC. Över 1 000 personer har insjuknat, en fjärdedel av dessa har tillkommit den senaste veckan. Närmare 40 procent av de sjuka är under 20 år gamla.

Myndigheterna vet ännu inte vad exakt det är som har orsakat dödsfallen, men man misstänker produkter som innehåller tetrahydrocannabinol (THC), ett aktivt ämne i cannabis. När man intervjuade drygt 500 av de sjuka uppgav 77 procent att de använt THC-produkter. 16 procent sa att de endast använt nikotinprodukter.

”Liknar kemiska brännskador”

Enligt en studie av Mayo Clinic, som publicerades i veckan i The New England Journal of Medicine har en del av de sjuka sår på lungorna som liknar kemiska brännskador, rapporterar New York Times. Forskarna liknade skadorna vid de man får av att andas in senapsgas.

Studien gjordes på 17 personer, varav två har avlidit. Omkring 70 procent av dem har tidigare använt marijuana eller cannabisolja.

Brandon T. Larsen, en av läkarna bakom studien, säger att de sjuka lungorna ser ut som hos ”en arbetare i en industriolycka där en stor tunna kemikalier spillts och den personen blivit utsatt för det och fått en kemisk brännskada på lungorna.”

Han berättar vidare att skadorna gör att det kan uppstå svullnader på lungorna och att vätska kan läcka in, vilket gör det omöjligt att andas. Enligt honom går det inte att säga om de sjuka som överlever kommer att bli fullt återställda.

Förbud även i Indien

De drabbade i USA som rökt e-cigaretter finns i 48 delstater. Dödsfallen har inträffat i 15 av dem. Flera delstater har nu förbjudit smaksatta e-cigaretter eller avrått från användning.

Även Indien beslutade i september att förbjuda import, försäljning och produktion av e-cigaretter, med hänvisning till hälsoriskerna.