Antibiotikaresistenta bakterier ökar i Mellanöstern

Baracker och mobila operationssalar, det är det som Läkare utan gränsers klinik består av i utkanten av Mosul i Irak.

Sjukvårdsanläggningen öppnade för ett och halvt år sen i en tid där området törstade efter fler sjukvårdssängar.

– Vi valde från första början att ta biopsi, vävnadsprov, från varenda patient som sökte vård på kliniken. Och blev sedan helt chockade när vi upptäckte att den antibiotika som patienterna tidigare hade fått inte funkade, de var lönlösa, säger Zakaria al-Bakri, läkare på kliniken.

Bakterier får fäste i sår

Det krigsdrabbade Irak har lett till många skadade. Och åren under terrorgruppen IS ockupation blev förhållandena svåra på många håll i landet, i synnerhet i Mosul. Vissa delar av staden står fortfarande i ruiner med brist på både vatten och el, trots att IS besegrades för drygt två år sedan.

– Dålig infrastruktur, bristande sjukvård, hygien och skador som inte tagits hand om på rätt sätt har lett till att dessa bakterier fått fäste här, säger Zakaria al-Bakri. och fortsätter:

– Så länge huden är intakt så är det ingen fara, men får man ett sår kan det leda till fruktansvärda infektioner, säger Zakaria al-Bakri.

”Det var en stor skada”

En av klinikens patienter är 11-åriga Ali Hussein. Han blev påkörd på sin födelsedag och har legat i ett isoleringsrum i över en månad.

– Jag bröt mitt ben och allt kött var borta, men jag mår bra i dag, säger Ali och ler och visar teckningar han gjort från sjukhussängen.

Elvaåriga Ali Hussein var med om en bilolycka på sin födelsedag. Foto: Salim Alsabbagh/SVT

När han kom in till kliniken upptäckte läkarna att han inte bara hade ett brutet ben, utan också samma antibiotikaresistenta bakterier som många andra Mosulbor som sökt vård på kliniken har haft.

– Det var en stor skada och starten på bakterieinfektionen. Han fick medicin och de rengjorde såret, för att det var inte rent. Och tack gud blev det en lyckad operation, säger mamma Buthaina Ahmed.

Hot mot mänskligheten

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, är antibiotikaresistenta bakterier ett av de största hoten mot mänskligheten. Och nu larmar läkare om hur det ökar runt om i Mellanöstern, från Gaza till Mosul, eftersom antibiotika överanvänds.

– Budskapet är de “fyra rätt”. Rätt diagnos, rätt antibiotikasort, rätt dosering och rätt behandlingslängd, säger Zakaria al-Bakri.