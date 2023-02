Årsringar avslöjar: En månad kortare snötäcke i alperna

Bredden på årsringar hos träd och buskar visar tillväxt och ger ledtrådar till klimatet. Den typen av så kallade proxy-studier med indirekta data är viktiga för att slå fast hur klimatet förändrats. Nu har italienska forskare lyckats visa hur snötäcket minskat med över en månad genom att jämföra årsringar för 572 enbuskar med både mätningar av snötäcket de senaste 30 åren och väderdata under nästan 200 år.

Studien visar att perioden med snötäcke började kortas av redan vid slutet av 1800-talet, med en kontinuerlig nedgång under 1900-talet. De senaste 20 åren har det varit rekordkort snötäcke om man tittar ända tillbaka till 1400-talet, med 36 dagar färre snötäcke än genomsnittet.

Omkring 120 miljoner turister besöker varje år alperna sommar och vinter, och många skidorter har tvingats stänga på grund av snöbristen.

– När jag var liten åkte vi skidor under 1500 meters höjd, och det var aldrig problem. Nu är det svårt att hålla skidområden under, säg 1800 meters höjd för att det är så varmt. Så det påverkar turisterna direkt, säger professor Marco Carrer vid universitetet i Padova till Carbon Brief.

Tidigare studier har visat att snötäcket minskat med 8,4 procent per årtionde de senaste 50 åren, men den aktuella studien av årsringar sätter förändringen i ett längre historiskt sammanhang. Mindre snö i alperna orsakar även vattenbrist i kringliggande länder och en ekologisk påverkan.

– Många djur och växter behöver verkligen snötäcket för att de är anpassade att leva i alperna, säger Marco Carrer.