Australiens skogsbränder har förstorat ozonhålet

Tidigare forskning har visat att mer än en miljon ton rök pumpades in i atmosfären under de skogsbränder som härjade under slutet av 2019 till början av 2020 – förödande bränder som förstörde eukalyptusskog och svepte in Sydney och andra städer i rök och aska i månader.

Den nya studien – som publicerats i tidskriften Nature – pekar på att rökens beståndsdelar orsakat en kemisk reaktion i atmosfären som i sin tur fått ozonhålet att växa med motsvarande två miljoner kvadratkilometer.

Ozonhålet uppstod först av mänskliga föroreningar, men under de senaste decennierna har globala avtal gett ozonlagret en chans att läka. Olika FN-modeller har förutspått att ozonlagret över södra halvklotet kommer att vara helt återställt 2060.

Men Susan Solomon, ledande forskaren bakom studien, är orolig för att klimatförändringens effekter, såsom mer frekventa och intensiva skogsbränder, skulle kunna bromsa återhämtningen.

– Jag tror inte att det kommer att stoppa återhämtningen helt och hållet. Men det kan stoppa det från att faktiskt återhämta sig när vi tror att det borde.