Bernie Sanders vantar spär på stickningsboom

Ett foto från den amerikanska presidentinstallationen i Washington den 20 januari, där en sedvanligt butter Bernie Sanders, iförd munskydd, dunjacka och ett par rejäla tumvantar sitter på läktaren med händerna i kors, har under de senaste dagarna fått internet att gå i spinn.

Vantarna, som stickats av återvunna tröjor och plastpåsar, är gjorda av Jen Ellis, lärare i Sanders hemstat Vermont — som i amerikanska medier berättat att hon efter att bilden publicerats fått tusentals mejl från människor som vill beställa likadana tumvantar. Och stickforum på internet svämmade snart över av mönster på Sanders-vantar.

Ökning av stickande under pandemin

Mönsterskaparen och stickaren Lotta Lundin, med en bakgrund som grafisk formgivare och layoutare, fick direkt förfrågningar om att sticka likadana.

– Många frågade om jag inte kunde göra ett mönster av Bernies vantar, men jag kan ju inte kopiera dem. Så i stället har jag gjort en egen variant av dem, säger hon till TT.

Det explosionsartade intresset för Sanders bruna tumvantar är inte helt överraskande – intresset för stickning ökat stort under coronapandemin, berättar Malin Vessby, chefredaktör för tidningen Hemslöjd.

– Vi har absolut märkt en ökning av stickandet i hela landet under coronan. Även onlineförsäljare av garn har rapporterat att deras försäljning har ökat mycket under det senaste året, och garngrossister har haft svårt att hinna få in tillräckligt med material.