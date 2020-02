Bil har kört in parad i Tyskland – flera skadade

Bilen ska ha kört in i en folkmassa under firandet av rosenmåndag, en av högtiderna under den tyska karnevalsäsongen. Omkring 15 personer är skadade rapporterar tyska Bild.

Händelsen inträffade runt klockan 14.30 lokal tid. Vittnen uppger att bilen – en sillverfärgad kombi – fortsatte köra omkring 30 meter genom folkmassan innan den den stannade, rapporterar nyhetssajten Hessenschau.

Tysk polis uppger att föraren kunde gripas på plats. Enligt polisen är det för tidigt att uttala sig om huruvida det rör sig om en olycka eller ett attentat.

Texten uppdateras.