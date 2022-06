”Partyt är slut, Boris”

Totalt 211 ledamöter röstade för Johnson, medan 148 av hans egna parlamentsledamöter röstade emot det konservativa partiets ledare, vilket gav Johnson en knapp seger med bara 63 röster.

”A wounded victor”, beskriver The Times Johnson tillsammans med en bild av honom, ganska lik den på Margaret Thatcher när hon kördes bort från Downing Street efter att hon avsattes. Tidningen The Sun ledde med rubriken ”Night of the Blond Knives” med hänvisning till de 148 ledamöter från de egna partiet som röstat emot Johnson i måndagens omröstning.

