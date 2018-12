Brand på soptipp sprider giftig rök över Rom

Frän och giftig rök har under tisdagen spridit sig över Rom, efter att en soptipp i den nordöstra delen av staden fattat eld under natten. Omkring 40 brandmän har kämpat med att få branden under kontroll, men det brann fortfarande på den 2 000 kvadratmeter stora soptippen på tisdag vid lunchtid. Myndigheterna har uppmanat boende att stänga fönster och dem med andningssvårigheter att stanna hemma.

Det är fortfarande oklart vad som orsakade branden, men tippen hanterar omkring en femtedel av Roms sopor, rapporterar den italienska tidningen La Repubblica. Branden kan nu orsaka än mer huvudvärk för staden som kämpar med att få bukt med ett växande sopberg.

Bett andra regioner om hjälp

Rom producerar dagligen 4 500 ton sopor, enligt La Repubblica, mer än vad man kan hantera, och flera ton skickas till andra regioner i Italien och även Österrike, för att bli omhändertagna där.

Stadens borgmästare har nu bett andra italienska regioner om hjälp med Roms sophantering, i synnerhet inför julhelgerna. Samtidigt höjer bland annat Italiens största fackorganisation CGIL rösten mot hur man tar hand om stadens avfall.

– Vi väntar på att brandkåren ska komma fram till brandorsaken. Det som är säkert är att det här inte var en oväntad katastrof, eller en som inte kunde förutses. Vi har fördömt säkerhetsriskerna – och i synnerhet brandriskerna – i åratal och sagt att bara de sopor man kan ta hand om ska tas dit, hellre än att man fyller på, säger Natale Di Cola vid CGIL.

I höstas samlades tusentals Rom-bor för att demonstrera mot stadens infrastrukturproblem, då bland annat problemen med soporna, som man anser inte blir hämtade tillräckligt ofta och tillåts sprida dålig lukt på gatorna. Vid ett tillfälle blockerade man gator med berg av de sopor som inte hade hämtats, rapporterar den italienska nyhetsbyrån Ansa.