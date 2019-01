Byn sluter upp för försvunna svenskan: ”Det är obehagligt”

Det är kallt och kolsvart. I den lilla byn Tamokdalen har mörkret lagt sig för flera timmar sedan när SVT kommer till platsen på torsdagseftermiddagen.

– Där uppe var det, säger en ung kille som bor i byn.

”Vi är vana vid laviner”

Byn ligger 200 meter upp för berget. Ytterligare 1200 meter upp befann sig svenskan och hennes tre finländska vänner när de försvann i onsdags. Enligt boende i område hade vännerna gått en lavinkurs innan de begav sig upp på berget.

I mörket där bybon pekar kan man urskilja början på ett berg. Nedanför berget ligger parkeringen med den igensnöade bilen.

– Vi är vana vid laviner men det är så obehagligt när sådana här olyckor sker, säger killen.

Ja ni måste ju själva ha åkt här flera gånger?

– Ja hur många gånger som helst.

150 personer beredda att hjälpa

Tamokdalen ligger runt 100 kilometers bilfärd från Tromsö och är det område i Norge där flest laviner skördar liv. Det även om det de senaste åren inte är mer än totalt 2-3 personer per år som omkommit i laviner i Norge. Hur det har gått för den saknade svenskan och hennes vänner vet vi ännu inte.

Trots att det är ett litet samhälle samlades många där efter att nyheten briserade i onsdags.

– Det här är en väldigt liten by. En kille som jag pratade med uppskattade att det bor omkring 50 personer här. Nu är det lugnt, men i går var det 150 personer här som var beredda att ge sig iväg och delta i sökinsatsen, säger Fanny Renman, SVT Nyheters reporter på plats.

Räddningsinsatsen kan återupptas

Räddningsinsatsen behövde under torsdagen ställas in på grund av vädret. Regnet gör snön tung och försvårar både för räddningsinsatsen och eventuella som kan ligga under snön. Men senare på torsdagskvällen återupptogs sökinsatsen igen. Polisen har bett om ett flygförbud i området för att kunna ta sig fram med helikopter.

– Man hoppas på att vinden ska mojna så att räddningsinsatsen kan komma igång igen, säger Fanny Renman.