Churchills tavla till salu – hör historien kring det unika verket

– Beräknat pris är mellan 1,5 miljoner och 2,5 miljoner pund (motsvarande cirka 18-28 miljoner svenska kronor, reds. anm.), säger Nicholas Orchard, avdelningschef för modern brittisk konst vid Christie’s.

Tavlan ”Tower of the Koutoubia Mosque” från 1943 är den enda tavlan som Churchill målade under andra världskriget. Han gav sedan tavlan till USA:s president Franklin D. Roosevelt.

Den som nu har valt att auktionera ut tavlan är skådespelerskan Angelina Jolie. Hon köpte tavlan tillsammans med sin dåvarande make Brad Pitt 2011.

