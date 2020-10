Coronavåg över Europa – nya nedstängningar i flera länder

Frankrike har en utbredd smittaspridning av coronaviruset. Under de senaste 24 timmarna har över 22 000 nya fall rapporterats in, vilket är en ökning från omkring 13 000 under tisdagdygnet.

Landet har utlyst ett nationellt hälsonödläge från och med lördag, meddelar president Emmanuel Macron under en tv-sänd intervju på onsdagskvällen.

Enligt honom kommer man även att införa ett nattligt utegångsförbud mellan klockan 21 på kvällen och 06 på morgonen. Utegångsförbudet gäller i nio stora städer, bland annat i Paris, Lille, Lyon och Toulouse. Utegångsförbudet börjar gälla på lördag och i fyra veckor framåt.

– Vi har inte förlorat kontrollen, vi befinner oss i ett oroande läge som vi varken ska hantera med inaktivitet eller panik, säger Macron.

Den andra vågen skiljer sig enligt honom från situationen i våras eftersom viruset nu är spritt i hela landet. Det kommer dock inte att införas några restriktioner kring kollektivtrafik eller inrikes resande.

På onsdagen intensivvårdas 1539 personer i hela Frankrike till följd av covid-19. Totalt sett finns omkring 5000 intensivvårdsplatser, skriver France 24.

En sjukhuschef i Paris har tidigare varnat för att 90 procent av intensivvårdsplatserna i huvudstaden kan vara fullbelagda i slutet av oktober, skriver Le Parisien.

Nederländerna stänger ner

Frankrike är inte det enda landet i Europa där kurvorna åter pekar brant upåt. I Nederländerna rapporterades på tisdagen 7 400 nya fall av coronasmitta, vilket är ett nytt dygnsrekord, rapporterar France 24. Landet, som har en av världens högsta smittotal per capita, inför ny en ny nedstängning för att begränsa spridningen av viruset.

Barer och restauranger kommer att stängas, öppettider i butiker begränsas och sammankomster med fler än fyra personer förbjuds.Nederländernahar baserar sina coronarestriktioner på rekommendationer, men enligt landets premiärminister Mark Rutte är det inte uteslutet att med lagstiftning tvinga invånarna att använda ansiktsmask.

Tjeckien har de senaste veckorna sett en dramatisk ökning av antalet nya coronafall. I måndags rapporterade landet in 55 nya dödsfall i covid-19, vilket är den högsta siffran under ett dygn sedan pandemin startade, rapporterar BBC.

Även här inför man nu en ny nedstängning, som bland annat innefattar att barer och nattklubbar kommer att hållas stängda till den 3 november. Även skolorna kommer att hållas stängda och max sex personer får samlas.

Ny våg i Katalonien

Den spanska regionen Katalonien, som i våras var en av de värst drabbade av corona, ser nu åter en uppgång i antalet nya fall. Från och med torsdag och i två veckor framåt kommer restauranger och offentliga parker att ha begränsade öppettider. I förra veckan stängdes även stora del av huvudstadsregionen Madrid ner, rapporterar Reuters.

Även Ryssland har de senaste dagarna sett en brant uppåtgående kurva. Under onsdagen översteg antalet nya fall för första gången 14 000. Som ett sätt att tackla viruset har borgmästaren i Moskva beslutat att landets högstadieskolor ska hållas stängda, skriver the Guardian.