De fyra kandidaterna som slåss om segern

Både 2008 och 2016 stod valet under supertisdagen mellan bara två kandidater. Men i år är det åtminstone fyra kandidater* som hoppas ta röster under supertisdagen, efter att Pete Buttigieg och Amy Klobuchar sent dragit tillbaka sina kandidaturer. Här är de rankade efter stöd i nationella opinionsundersökningar.

Bernie Sanders, senator från Vermont som väckte stor uppmärksamhet när han utmanade och nästan vann nomineringen 2016. Har just nu flest delegater, leder opinionsmätningar nationellt och i flest delstater.

Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Vem är Bernie Sanders?

Joe Biden, tidigare vicepresident, ligger tvåa i de flesta opinionsundersökningar nationellt och i antal delegater, leder i många delstater. Får betraktas som den främsta utmanaren till Bernie Sanders just nu och har fått stöd av flera avhoppade kandidater.

Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Vem är Joe Biden?

Michael Bloomberg, tidigare borgmästare i New York. Miljardär som kom in så sent att han valde att inte ställa upp i de första fyra delstaterna, och först blir möjlig att rösta på under supertisdagen. Bloomberg har spenderat rekordsummor om hundratals miljoner dollar på reklam i supertisdag-staterna.

Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Vem är Michael Bloomberg och hur blev han en av de rikaste i världen? Foto: TT/Montage

Elizabeth Warren, senator från Massachusetts. Har hittills vunnit mycket få delegater, men har gjort starkt ifrån sig i debatter och hoppas ta många delegater under supertisdagen. Ligger fyra i nationella opinionsundersökningar, och det är i nuläget svårt att se att hon kan vinna en majoritet av delegaterna.

Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Vem är Elizabeth Warren?

*En femte kandidat, Hawaii-demokraten Tulsi Gabbard, är officiellt fortfarande med i tävlan men har inte vunnit några delegater och har inte deltagit i de senaste debatterna eftersom stödet för henne är mycket lågt.