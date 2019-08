Efter orkanen – dödssiffran stiger i Kina

Över en miljon människor fick lämna sina hem när den tropiska orkanen Lekima nådde Shanghai och provinsen Zhejiang under lördagen. Orkanens vindstötar noterades på över 50 meter i sekunden, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Tusentals flygavgångar ställdes in till följd av ovädret, liksom hundratals tågavgångar. Även bilar förstördes eller täcktes av vattenmassorna.

Under lördagen var vissa bilar knappt synbara efter att Lekima slagit till mot i Dajing som ligger i provinsen Zhejiang. Foto: CHINA STRINGER NETWORK/REUTERS/TT

Dödsfall efter damm kollapsade

Under söndagen steg dödstalet till följd av orkanen, skriver Reuters med hänvisning till CCTV, kinesisk statlig tv. Totalt ska nu 20 människor ha dött och 20 saknas sedan i lördags. Flera av dödsfallen inträffade norr om kuststaden Wenzou, när orkanen orsakade ett jordskrev som gjorde att en naturdamm kollapsade.

Orkanen har enligt myndigheter förstört hundratusentals hektar grödor och runt 34 000 hem i provinsen Zhejiang, till ett värde av 14,75 miljarder yuan, rapporterar den statliga nyhetsbyrån Xinhua. Det motsvarar cirka 2 miljarder dollar. Räddningsinsatser uppges vara på väg.

Väntas dra in i provinsen Shandong

Lekima rörde sig norrut under söndagen, mot de östra delarna av provinsen Shandong, skriver Xinhua. Den tropiska orkanen väntas även dra in längs kustlinjen i Shandong under sena eftermiddagen, med starka vindar och kraftiga regnskurar som följd, enligt Kinas motsvarighet till SMHI.