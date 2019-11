Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Du måste aktivera JavaScript i webbläsaren för att kunna se denna video. Dramatisk storm dödar två människor Visa alla (2)

Dramatisk storm dödade två människor

Gigantiska vågor slog mot Frankrikes sydöstra kust och skapade översvämningar under lördagen. Två personer omkom under stormen och deras kroppar hittades under söndagen. Varningsmeddelanden hann gå ut till allmänheten.

