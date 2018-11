Dykare dog under arbetet med den indonesiska flygplanskraschen

Lion Air-flygplanet lyfte från Jakarta med 189 passagerare ombord och med slutdestinationen Pangkal Pinang på Sumatra. Efter bara 13 minuter försvann planet från radarn och ska därefter ha störtat ner i havet. Ingen av passagerarna överlevde.

Dykare har under en veckas tid letat efter resterna av planet och dess passagerare. AFP skriver att minst 73 påsar med kroppsdelar tagits upp ur vattnet men att enbart fyra personer kunnat identifierats.

Under fredagen ska en av dykarna ha avlidit under sökningsarbetet. Mannen var volontär vid the Search and Rescue Agency i Indonesien och hade även hjälpt till vid räddningsarbetet i Palu efter jordskalven och tsunamin tidigare i höstas.

Svar från svarta lådan

Planet tros ha störtat på väg tillbaka till flygplatsen. Enligt AP uppger indonesiska myndigheter att planet bett om tillåtelse att få återvända till flygplatsen bara minuter efter att det lyft.

I torsdags hittades en av planets två svarta lådor som nu har skickats på undersökning i hopp om att få veta varför planet kraschade så snart efter att det lämnat land.