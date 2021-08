Efter Grace – nu dundrar Henri in

I jämförelse med regnmängderna i Tennessee, en av de hårdast drabbade amerikanska delstaterna, så föll det 160 millimeter i Gävleborg under förra veckan då flera vägar översvämmades. Samtidigt som Grace nu tappar i styrka drar den nya tropiska stormen Henri in över amerikanska östkusten och påverkar stora städer som Boston och New York.

– Det är vindar uppemot 30 meter per sekund men inte lika stora regnmängder där ännu. Det har dock slagits dyngsregnrekord i New York, säger Maria Augustis.

Hör Maria Augutis berätta om vilka förutsättningar som krävs för att det ska bli riktigt mycket tropiska stormar.