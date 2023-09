Efterlyst terrormisstänkt gripen i Storbritannien

Den 21-årige mannen rymde under spektakulära former i onsdags i samband med att han inväntade en rättegång, där han står åtalad för spioneri och förberedelse till terrorism.

Mannen ska ha rymt via den ökända anstalten Wandsworths fängelsekök, där han tjänstgjorde, genom att spänna fast sig själv under en mattransport. En massiv polisjakt inleddes efter mannen, som efterlystes internationellt. På lördagen meddelade brittisk polis att 21-åring har gripits.

Misstänkt för spioneri och terrobrott

Mannen tog värvning i den brittiska armén 2019 och misstänks under tiden ha spionerat mot Storbritannien för Irans räkning. Enligt åtalet ska han under sin tjänstgöring ha samlat in information om soldater, något som ”sannolikt var användbar för en person som förbereder ett terroristbrott”, enligt brittiska domstolshandlingar.

Han misstänks även i februari ha placerat falska bomber vid den militärbas han arbetade vid med syfte att ge sken av att de kunde explodera, som ett led i ett terroristbrott.

Texten uppdateras