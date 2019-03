Onsdagens omröstning handlade om huruvida Storbritannien ska lämna EU den 29 mars, med eller utan ett avtal. Svaret blev nej. 312 ledamöterna röstade för att landet inte ska göra en ”brexit” utan en överenskommelse.

Vad betyder det här resultatet praktiken?

– Theresa May har förlorat kontrollen över sin regering, sitt parti och parlamentet. Vi har vittnat ett ytterligare bakslag, ett svårt sådant, för May som försökte stoppa detta tidigare under onsdagen, säger Anna-Maja Persson, SVT:s utsända i Aktuellt.

”En kaotisk situation”

Också i Theresa Mays ursprungsplan utesluts ett avtalslöst brexit den 29 mars, däremot lämnar hennes förslag det öppet för en så kallade ”hård brexit” längre fram i framtiden.

– Det är svårt att överblicka konsekvenserna men det talas redan om ministeravhopp eller att ministrar kan tvingas lämna regeringen. Det är en kaotisk situation som blivit ännu mer kaotisk, säger Anna-Maja Persson.

Vad är nästa steg? Vad händer nu?

– Under torsdagen kan parlamentet komma att rösta om att skjuta upp bexit. Det har också spekulerats att Theresa May kommer försöka återta den förlorade kontrollen på situationen och själv föreslå att skjuta upp på utträdet, säger Anna-Maja Persson och fortsätter:

– Men det är väldigt svårt att se att hon skulle göra det under onsdagskvällen, för det här är en oerhörd förlust för May. Redan i tisdags talades det om att hon skulle tvingas avgå. Och de spekulationerna tar nog fart också nu.