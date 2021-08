Ever Green igenom Suezkanalen igen

Det enorma fartyget Ever Given, när det fick hjälp i våras. Foto: Suez Canal Authority/AP/TT

De ansvariga för Suezkanalen kan andas ut. Gigantiska fartyget Ever Given, som under en knapp veckas tid i våras blockerade all trafik i Suez, har för första gången sedan dess åkt igenom kanalen – utan nya incidenter.