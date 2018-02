Finaste ledarpriset till Afrikas enda kvinnliga president

Mo Ibrahim-priset har bara funnits i elva år och under sex av de åren kunde man inte hitta en vinnare som levde upp till det ”förtjänstfulla ledarskap” som priset syftar till att främja. Pristagaren ska vara demokratiskt vald i ett land i Afrika, söder om Sahara. Vinnaren ska ha utvecklat landet framgångsrikt och dessutom fredligt överlämnat makten till sin efterträdare efter utsatt valperiod.

Svindlande summor

Instiftare av priset är entreprenören Mo Ibrahim, en av grundarna av mobiltelefonibolaget Celtel, och prissumman svindlar. Drygt 40 miljoner kronor betalas ut under tio år, därefter får pristagaren 1,6 miljoner kronor per år under sin livstid. Man kan jämföra med det prestigefyllda Nobelpriset, där varje kategori tilldelas nio miljoner kronor.

Många utmaningar kvar

Ellen Johnson Sirleaf får priset för att hon lett Liberias försoningsprocess som fokuserat på att bygga en nation och demokratiska institutioner. Under hennes två mandatperioder har hon ”outtröttligt” arbetat för Liberias folk, enligt prismotiveringen. Juryn medger att en sådan resa inte kan göras utan brister och att Liberia har många utmaningar framför sig.

För Ellen Johnson Sirleaf är inte oomstridd. Hon har anklagats för att ha misslyckats att bekämpa korruptionen och för nepotism, sedan hennes söner och andra familjemedlemmar tagit plats i statsförvaltningen.

Blodiga inbördeskrig

Hon kom till makten efter två blodiga inbördeskrig då en kvarts miljon människor miste livet. Hon fick dela Nobels fredspris 2011 tillsammans med ledare för landets kvinnorörelse, som spelat en stor roll i fredsförhandlingarna.

Efter en ekonomiskt framgångsrik utveckling drabbade ebolaepidemin landet hårt. 5.000 människor dog i sjukdomen och återhämtningen är mödosam. Vid 78 års ålder lämnade Ellen Johnson Sirleaf över makten frivilligt till den 51-årige före detta fotbollsspelaren George Weah, i enlighet med landets konstitution.

Svårt med kandidater

Mo Ibrahim-priset har haft svårt att hitta pristagare eftersom alltför många av Afrikas ledare vägrat att lämna ifrån sig makten och i stället ändrat spelreglerna. Rwanda, Zimbabwe och Uganda är några av exemplen.

Även i år noterade Mo Ibrahim-juryn att det bara fanns en enda statschef som uppfyllde kriterierna i Ibrahim Index of African Governance. Det var Ellen Johnson Sirleaf.

Hur hon tänker använda den hisnande prissumman är ännu inte känt.