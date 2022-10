Runt 50 arbetare instängda efter gruvexplosion i Turkiet

Minst 49 gruvarbetare är instängda i den statligt ägda kolgruvan i provinsen Bartin i norra Turkiet, säger guvernören Nurtac Arslan till den turkiska statliga nyhetsbyrån Anadolu.

– Just nu befinner sig 44 personer 300 meter under ingången till gruvan och fem personer 350 meter under.

Åtta personer har lyckats lämna gruvan för egen maskin, framhåller Arslan.

Explosionen, som inträffade på 300 meters djup, orsakades av en transformator i kolgruvan.

Videoklipp från turkisk tv visar hur personer bärs till ambulanser.