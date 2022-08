Flera döda efter omfattande regn i Seoul

Det omfattande regnet började på måndagen och är det värsta som drabbat den sydkoreanska huvudstadsregionen på 80 år. Med mer än 100 millimeter regn i timmen har dagvattensystemen överlastats och regnet förvandlat gator i Gangnamdistriktet till floder. Vattenmassorna dränker bilar och pressar kollektivtrafiken till bristningsgränsen. Strömavbrott rapporterades in från olika håll i regionen under måndagskvällen.

Tre av dödsoffren ska ha omkommit i en lägenhet i en källarvåning när vattennivåerna plötsligt började stiga. En av de döda var en tonåring, enligt lokala medier.

Mer regn väntas

President Yoon Suk-Yeo har beordrat evakuering av hundratals boende i högriskområden och företag har uppmanats att vara flexibla när det gäller arbetstiderna under tisdagen.

Räddningsarbetare slet i Seoul under natten mot tisdagen. Tunnelbanan, som delvis fick stängas under måndagen, har kunnat öppna igen men omkring 80 vägar och tiotals parkeringsplatser är fortsatt avstängda. Mer regn väntas också under tisdagen.