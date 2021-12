Joan Didion slog igenom som journalist 1960-talet. Hon beskrivs som en av frontfigurerna för stilgreppen New Journalism, och nådde närmast ikonisk status för romaner som ”Play It as It Lays” och ”The Book of Common Prayer”.

”Didion var en av landets mest skarpsinniga författare och skarpsinniga iakttagare. Hennes bästsäljande verk av skönlitteratur, kommentarer och memoarer har fått många utmärkelser och anses vara moderna klassiker, skriver förlaget i ett uttalande.

Texten uppdateras.