Forskare: Vi är 100 sekunder från domedagen

Forskarorganisationen Bulletin of the Atomic Scientists har ställt in domedagsklockan – vi är nu 100 sekunder från domedagen. Men vad betyder det, och varför finns klockan? SVT Nyheter reder ut.

