Dödsiffran stiger – oro för nya skyfall i Italien

”Håll er på övervåningen och gå inte ut”, så lyder myndighetens uppmaning till invånarna i Senigallia. Den italienska semesteridyllen har drabbats hårt av översvämningarna som skakat hela regionen. Efter sökinsatser under natten till lördagen har dödsiffran stigit till elva personer och ett femtiotal personer har skadats, skriver La Repubblica.

Jennifer Wegerup, SVT:s Italienkorrespondent, är på plats i den lilla byn Pianello di Ostra, där fem personer dog när ovädret slog till tidigare i veckan.

– Här har det börjat regna och storma på nytt. Människorna här är inte bara arga och ledsna utan också oroliga att det ska bli värre igen, säger hon.

Beskrivs som en flodvåg

Luca bor i byn och drabbades hårt av det som beskrivs som en flodvåg.

– Vattnet vällde in i huset och vi tog oss upp på övervåningen. Det var svårt för vattnet nådde ända upp till halsen, säger han

Laura står uppgiven utanför sitt översvämmade hus.

– Inget gick att rädda. Allt är översvämmat inomhus och allt är förstört. Det är en riktigt katastrof, säger hon.

På bara en eftermiddag uppmättes lika mycket regn som vanligtvis faller under sex månader i regionen. Enligt italienska medier står hundratals hus under vatten och flera personer saknas, däribland två barn. Borgmästaren Riccardo Pasqualini har nu meddelat att all kommersiell verksamhet måste stängas och tillåta folk att ta skydd på övervåningarna, rapporterar La Repubblica.

Regeringen utlovar stöd

Under fredagskvällen besökte Italiens premiärminister Mario Draghi de drabbade områdena och han utlovar en nödhjälp på fem miljoner euro.

– Det är en katastrof. Regeringen kommer att göra allt som står i vår makt för att hjälpa familjer och företag i det här området, sa han vid besöket.