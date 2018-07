Framsteg i hbtq-rättigheter i Libanon

Det kan vara ett litet steg för Mellanöstern, men det är åtminstone en framgång för hbtq-rättigheter i Libanon.

– Det här är ett stort steg till att avkriminalisera homosexualitet i Libanon, även om vi inte har nått hela vägen fram än, säger Georges Azzi vid människorättsorganisationen The Arab Foundation for Freedoms and Equality, till SVT Nyheter.

Enligt artikel 534 i Libanons brottsbalk är sexuella handlingar som är ”mot naturen” förbjudna och kan ge upp till ett års fängelse. Artikeln har använts för att både gripa och skrämma homosexuella i landet. Under 2016 greps ungefär 76 personer i Libanon i enlighet med artikel 534, skriver AP.

En rättslig framgång

Men under förra veckan fastslog en appellationsdomstol att lagen inte ska användas för att lagföra homosexuella och att homosexualitet inte längre bör vara straffbart. Inom libanesiska hbtq-rörelsen och på sociala medier har beslutet hyllats och kallats för en enorm rättslig framgång.

– Vi gick från att vara en grupp perverterade, till att faktiskt ändra systemet. Det gör mig stolt och det visar att oavsett hur litet eller konservativt ett land är så kan man uppnå förändring, säger Georges Azzi som också varit medgrundare till Helem, Libanons första hbtq-organisation.

Georges Azzi vid människorättsorganisationen The Arab Foundation for Freedoms and Equality i Libanon.

För att homosexualitet ska avkriminaliseras helt och hållet, måste beslut tas av parlamentet. Inför valet i maj i år, var det dock första gången som politiska kandidater i Libanon talade om och stöttade homosexuellas rättigheter, skriver CNN. En indikation på ett generationsskifte, enligt the Economist.

”Vi får aldrig sluta kämpa”

Jämfört med andra länder i arabvärlden är Libanon, och i synnerhet dess huvudstad Beirut, i framkant när det kommer till hbtq-frågor. Det finns barer som pryds av regnbågsflaggor och förra året blev Libanon det första arablandet att arrangera en pridevecka.

Många vittnar dock om att det inte är riskfritt att vara öppen med sin sexualitet. Förra året ställdes flera evenemang under prideveckan in, bland annat själva paraden. Och i år hann det knappt börja innan festivalen helt stoppades.

– Vi har gått från att bli trakasserade till att fler och fler nu stöttar oss. Men vi måste åstadkomma mer, aldrig sluta kämpa och inte ta några framgångar för givet, säger Georges Azzi.