Ny lag kan stoppa sjuka köttet

Lagen heter Allmänna livsmedelslagen, och ett av de förslag som ligger, syftar till att skrota det alarmsystem som används i dag, Rapid alert system for food and feed, (RASFF). Det bygger på att om en felaktighet upptäcks, rapporteras det in till EU, som ska rapportera vidare. Men det är i dagsläget väldigt olika hur väl detta fungerar i olika länder.

– I huvudsak kan man känna sig säker med mat inom EU, men det finns brister inom systemet som behöver bli bättre och mer effektiva. Detta är just en sådan brist, säger Federley till SVT Nyheter.

Fredrick Federley menar att det finns länder, vilket den här situationen är ett uppenbart bevis på, som har intresse av att inte delge andra sådan här information och dessutom har en mer eller mindre svart marknad att agera på.

– Det är förkastligt ur djurskyddssynpunkt, totalt oetiskt samt olagligt, ur all gällande lagstiftning som finns inom unionen, säger han.

”Inte avhängigt medlemsländernas vilja”

Det nya förslaget ämnar att frångå det mellanstatliga systemet (RAFFS) och istället skapa ett europeiskt system, där det inte är avhängigt medlemsländernas vilja, att rapportera information av det här slaget vidare. Det skulle betyda att så fort någonting dylikt upptäcks i medlemsländerna, rapporteras det med omedelbar verkan ut.

– Om förslaget röstas igenom så kommer det gamla alarmsystemet (RAFFS) att skrotas och det nya börja fungera direkt. Vi förhandlar just nu och lagen planeras träda i kraft om något år.

Kan man som konsument känna sig säker på att inte köpa sjukt kött i svensk handel?

– Fuskare finns överallt och det kommer det alltid att göra. Det är därför vi behöver starkare och mer robusta system. När människor ägnar sig åt lurendrejeri så ska de åka dit och de ska åka dit ordentligt. Man ska inte ens behöva misstänka att detta finns i våra kyldiskar, säger Fredrick Federley.