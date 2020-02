Fyra bekräftade coronafall på Teneriffahotell

Nu bekräftas fyra fall av coronasmittan på hotellet H10 Costa Adeje Palace på Teneriffa. Det skriver spanska El Pais. Samtliga smittade är italienska gäster på hotellet. Det var efter att en italiensk läkare visade sig vara smittad som hela hotellet, med personal och gäster, sattes i karantän.

Fick lapp under dörren

På hotellet befinner sig runt 1 000 personer, däribland åtminstone två svenskar och en åländsk familj som beskrev livet i karantän för SVT Nyheter under onsdagen. Några timmar innan intervjun hade familjen blivit informerade om karantänen via en lapp som skjutits in under rumsdörren.

– Sedan har vi inte hört någonting. Det finns inte så mycket man kan göra, men man hade kanske hoppats på lite mer information. Vi har inte fått någon mat och ingen dricka, sa ålänningen Thomas Strandvik till SVT Nyheter.

Nio fall totalt i Spanien

Totalt har 322 personer i Italien insjuknat, och 10 har dött i sviterna av coronaviruset. I Spanien har nio personer nu blivit sjuka – senast en kvinna i Barcelona och en man i Valenciaregionen.