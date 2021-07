Fyra döda i Cyperns värsta brand på årtionden

Cypern, Grekland och Italien är länder i Europa som just nu påverkas av värmeböljan.

Brandbekämpare lyckades under söndagsmorgonen få huvudbranden på Cypern under kontroll, enligt myndigheterna. En 67-årig man har tagits in för förhör i samband med branden.

Kraftiga vindar har drivit på elden, som har påverkat minst tio samhällen vid foten av bergskedjan Troodos. Dödsoffren, som tros vara egyptiska medborgare, hittades vid en utbränd bil i närheten av samhället Odou, norr om städerna Limassol och Larnaca.

Flera länder har skickat brandflyg för att bistå i släckningsarbetet, däribland Grekland, Israel och Italien.