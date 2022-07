Han firade Londons första Pride: ”De riskerade sina jobb”

Evenemanget präglades av regnbågsfärger, glitter och lycka över att pandemirestriktionerna har hävts – årets prideparad i London är den första sedan 2019.

Londons borgmästare, Sadiq Khan, och hans stab har uppskattat att över en miljon personer deltog, och beskriver det som den största prideparaden i stadens historia, enligt tidningen The Guardian.

Han underströk samtidigt att man aldrig får vara nöjd, och påminde om förra veckans dödliga attack i Olso:

– Vi måste vara medvetna om det faktum att det fortfarande finns en fara för diskriminering, partiskhet och våld, säger Sadiq Khan.

Paraden stoppades även i 23 minuter av en aktivistgrupp, Lesbians and gays support the migrants, som en protest mot polisens närvaro under Pride. De 23 minuterna skulle representera de 23 människor som har dött i arresten i London sedan slutet av 2020, skriver The Guardian.

Hör Peter Tatchell berätta om hur pridefirandet i London förändrats på 50 år i videon ovan.