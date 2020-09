Japan har testat sin första flygande bil

Föraren lyckades hålla fordonet, som har åtta motorer, i luften under fyra minuter. Enligt företaget SkyDrive är bilen det minsta fordonet av sitt slag – fyra meter lång och bred med en höjd på två meter.

Det japanska företaget är ett av flera som håller på att utveckla den här typen av teknologi. Målet är att kommersialisera flygande bilar, men enligt experter är ”Tillbaka till framtiden”-framtiden en bit bort för vanliga konsumenter.

–Precis som med all ny teknik kommer den vara väldigt dyr till en början, säger Ella Atkins, professor i luftfartsteknik vid Michigan University, till The New York Times.