Här tillverkas diamanter – av koldioxidutsläpp

Att fånga in koldioxid som redan släppts ut i atmosfären har länge omnämnts som en potentiellt viktig del i kampen mot klimatförändringar. På flera håll är tekniken redan i bruk.

Vanligast är att koldioxiden som fångas in lagras under jord, men i kölvattnet av att allt mer koldioxid fångas in har en ny industri tagit form – där koldioxiden istället återvinns till nya produkter.

Växer snabbt

Bland de företag som tagit fram teknik för att återvinna infångad koldioxid finns bland annat tillverkare av drivmedel och vissa kemikalier som kan användas vid tillverkning av till exempel cement.

Ett kanadensiskt företag säger sig också ha tagit teknik för att omvandla koldioxid till ett slags polyestergarn som kan användas för klädtillverkning.

Användningsområdena är många, och industrin växer snabbt. Enligt nyhetsbyrån Reuters har de sammanlagda investeringarna i branschen tredubblats sedan förra året.

I New York finns ett företag som specialiserat sig framställning av diamanter – helt uppbyggda av koldioxidutsläpp. Se ädelstenarna i klippet ovan.