Här bygger lokalbefolkningen upp staden Mosul på nytt

Terrornätverket IS (den Islamiska staten) utropade sitt kalifat i staden Mosul i Irak sommaren 2014. Civilbefolkningen utsattes för ett stort lidande under terrorsekten och många tvingades fly från sina hem. År 2017 kunde IS drivas ut ur staden men förstörelsen från kriget var ett faktum.

Nu har lokalbefolkningen börjat bygga upp stadskärnan igen i hopp om att fler ska kunna återvända till sina hem.

– När vi kom tillbaka var området förstört. Vårt kvarter var som en spökstad. Men undan för undan bygger vi själva upp våra hem, säger sömmerskan Nada Sultan.

