I Tyskland samlas mest pengar in till terrorstämplade PKK

– När folk här engagerar sig i turkisk-kurdiska föreningar får de ofta slåss mot anklagelser att detta gynnar terror och PKK. Att de stödjer terrorism. Och redan detta räcker för att inleda ett utvisningsärende, säger advokaten Yunus Ziyal.

Han har haft många fall med utvisningshotade kurder i Tyskland. De som bedöms vara PKK-anhängare kan få sina uppehållstillstånd upphävda. Men oftast anses risken att de riskerar förföljelse i hemlandet Turkiet så hög att utvisningar mycket sällan verkställs. De får då istället en särskild status, Duldung som det kallas på tyska, som innebär att de får stanna på nåder.

Advokaten: Slumpen avgör

Kurderna som hamnar på tyska säkerhetstjänstens radar är inte bara ledarfigurer, utan också andra som engagerar sig politiskt för kurdernas situation i Turkiet, menar advokaten Yunus Ziyal som själv är kurd.

– De som organiserar något, vad som helst, talar på möten, delar ut flygblad eller samlar in pengar de hamnar lätt under misstanke att understödja terror. Och det är ofta slumpen som avgör vilka personer som blir granskade av säkerhetstjänsten, säger han.

Säkerhetstjänsten har PKK under uppsikt

Under 90-talet drabbades Tyskland av en våg av politiska våldsdåd och mord med koppling till konflikten mellan kurder och turkar i Turkiet. Båda grupperna är stora minoriteter i Tyskland.

PKK terrorstämplades i Tyskland 1993. Och sedan dess har tysk säkerhetstjänst haft rörelsen särskilt under uppsikt. Emellanåt drabbar kurdiska demonstranter samman med turkiska nationalister och högerextremister i slagsmål vid protester.

Men framförallt intresserar sig tyska säkerhetstjänsten för organisationens rekrytering av gerillasoldater och insamlandet av pengar till PKK. Enligt senaste årsrapporten från tyska säkerhetstjänsten Författningsskyddet samlades mer än hälften av pengarna från hela Europa till terrororganisationen in i Tyskland, 16,7 miljoner euro. Sammanlagt samlades 30 miljoner euro in av kurder i de europeiska länderna under 2021. En summa som stigit under flera år, enligt senaste årsrapporten från tyska Författningsskyddet.