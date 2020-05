Larm om skjutning i USA

Nyhetsbyrån AP rapporterar att 13 personer har skadats, varav en allvarligt, under en skjutning under en minnesstund i staden Bogalusa i Louisiana under lördag natt.



Tretton personer blev beskjutna under lördagsnatten när en stor grupp hade samlats i en staden Bogalusa i delstaten Louisiana för en minnesceremoni för en man som mördades i förra veckan, uppger amerikanska myndigheter enligt AP.

