Känd fransk skådespelare död i skidolycka

Det var efter att hanlämnat toppen av en blå skidbacke som Ulliel kolliderade med en annan åkare och båda föll till marken, enligt ett uttalande från åklagarmyndigheten i Albertsville, uppger CNN. Den andra åkaren klarade sig undan skador.

När utryckningsteamet anlände till platsen låg Ulliel medvetslös i snön, enligt uttalandet. Han fördes med helikopter till det närliggande sjukhus där hans död meddelades på onsdagseftermiddagen.

En rättsutredning har inletts med utredare från Alpernas säkerhetspolis.

Karriär

Ulliel blev prisad för sin skildring av den franske modedesignern Yves Saint Laurent i biografin ”Saint Laurent” 2014. Han vann sedan en César, Frankrikes motsvarighet till Oscar, för bästa manliga huvudroll i Xavier Dolan-filmen ”It's Only the End of the World”.