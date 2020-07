Kokosvatten tas bort från butiker i Storbritannien – ”apor far illa”

Aporna tillfångatas i det vilda när de är små och tränas sedan att plocka upp till 1 000 kokosnötter om dagen. Primaterna behandlas sedan mycket illa, som ”kokosnötsmaskiner”. Det säger djurrättsgruppen People for the Ethical Treatment of Animals, PETA i sin granskning. Utnyttjandet av aporna är stort i Thailand uppger organisationen.

Djurrättsgruppens larm har lett till att flera butikskedjor i Storbritannien har plockat bor produkter med kokos som misstänks komma från apskördad frukt. Det rapporterar BBC. Exempel på företag som slutar med flera kokosprodukter är Waitrose, Ocado, Co-op och Boots. Produkter som tas bort är till exempel kokosolja och kokosvatten.

Stor mängd kokosnötter apskördas i Thailand

I sin rapport skriver PETA att apor som försöker försvara sig ibland får sin tänder utdragna. De hävdar också att en stor del av de kokosnötter som skördas i Thailand skördas med hjälp av apor.

Enligt organisationen själv så kommer 15 000 butiker inte längre att köpa dessa kokosprodukter från tillverkare som organisationen avslöjat använder apor som arbetskraft.