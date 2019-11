Kongolesisk krigsherre döms till 30 års fängelse

Bosco Ntaganda är känd som kongolesiska Terminator. Han åtalades för brott som begåtts 2002–2003 då han var en högt uppsatt ledare i UPC-milisen i regionen Ituri i östra Kongo. Han dömdes bland annat för mord, rekrytering av barnsoldater, våldtäkt och för att ha fördrivit människor från sina hem.

Fallet har beskrivits som första gången som ICC dömer någon för sexuellt slaveri. Ntaganda höll två flickor, nio och elva år gamla, som sexuella slavar. Våldtäktsdomarna mot honom ses som en del av hans krigsbrott. Han har också använt barn under 15 som soldater vid fronten.

Riktade in sig på civila

Enligt åklagarna har milisgruppen under Ntagandas ledning dödat minst 800 personer. I en massaker på en by ska 49 personer dödats med påkar, knivar och machetes och sedan stympats. Enligt domen ska Ntaganda ha gett specifika order om att rikta in sig på, och döda, civila.

Överlämnade sig själv

Bosco Ntaganda överlämnade sig själv till USA 2013, enligt BBC på grund av att ha förlorat en maktkamp i egna milisgruppen. Han är den fjärde personen som dömts i ICC sen dem bildades 2002.

Ntaganda döms till det högsta straffet för hans olika brott, högst 30 års fängelse. Det är det högsta straffet som hittills utdelats i domstolen.