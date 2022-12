Kaosväder i Storbritannien – nu varnas för starka vindar även i Sverige

Kraftiga vindar och snöfall har orsakat kaos i flygtrafiken från Storbritanniens huvudstad. Under natten mot måndagen tvingades Stansted flygplats ställa in alla avgångar till följd av ovädret, och en gul varning ligger över stora delar av Storbritannien under måndagen.

Istäckta flygplan blev strandade på landningsbanorna innan man till slut stängde flygplatsen helt, skriver BBC.

En decimeter snö väntas

Även flygplatserna Gatwick och Heathrow påverkas av inställda eller försenade flyg. Tågtrafiken i sydvästra delen av landet väntas också störas då uppemot en decimeter snö väntas, enligt The Guardian.

Och enligt SMHI väntas det bli stökigt väder även i Sverige på måndagen och tisdagen. Flera gula och orangea varningar har utfärdats, bland annat på Gotland som kan få vindar på upp till 12 meter per sekund kombinerat med snöfall.

Man varnar också för ”svår nedisning” av fartyg i bland annat Bottenviken och Norra Kvarken.