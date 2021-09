Labour-ledare premiärtalar på partikongress – häcklas av publiken

Den relativt nyvalde partiledaren för Labour, Keir Starmer, inleder sitt första kongress-tal i Brighton med att gå till angrepp mot regeringens hantering av bland annat bensinbristen som drabbat landet.

– Vi har en bränslekris, en lönekris och en varukris – allt på samma gång, säger han enligt BBC.

Valnederlaget 2019 – det värsta sedan 1935

När Starmer börjar prata om Labours valnederlag 2019 och säger att partiet under hans styre aldrig kommer att gå till val utan ett manifest som innehåller en “seriös plan” blir han häcklad av publiken. Han nämner inte den förre partiledaren Jeremy Corbin, som hade stort stöd inom partiets vänsterfalang, vid namn men uttalandet kan tolkas som en direkt attack på hans ledarskap, skriver The Guardian.

Starmer svarar med att säga att han vanligtvis häcklas av konservativa den här tiden på dagen. När publiken senare blir allt mer högljudd frågar han delegaterna om de föredrar att “skrika slagord eller förändra liv”.

– Den här tiden på onsdagar är det normalt Tories som häcklar mig. Det besvärar mig inte då och det besvärar mig inte nu, säger Labour-ledaren.

En brittisk partiledare har inte blivit så avbruten under ett tal sedan Theresa May stördes av sin egen hicka, skriver The Guardian.