Löfven vid toppmötet: Alla ska kunna leva på sin lön

EU:s stats- och regeringschefer samlas under veckoslutet i Porto i ministerrådets nuvarande ordförandeland Portugal.

* På fredagen hålls ett socialt toppmöte om vägen vidare för EU:s sociala pelare, med brett deltagande även från andra EU-instanser och arbetsmarknadens parter. Mötet inleds klockan 14, lokal tid, och ska mynna ut i undertecknandet av ”Porto-deklarationen”, där ledarna ger sitt stöd till principerna i den sociala pelaren. Efteråt håller stats- och regeringscheferna en informell arbetsmiddag.

* Lördagen inleds med ett informellt toppmöte för stats- och regeringscheferna under förmiddagen, följt av ett möte med Indiens premiärminister Narendra Modi via webben under eftermiddagen.

* Mötena är de första där ledarna träffas fysiskt sedan i december. Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Nederländernas premiärminister Mark Rutte deltar dock endast via webben, med anledning av pandemiläget på hemmaplan. Även Maltas premiärminister Robert Abela uteblir, sedan hans hustru testat positivt för covid-19.