Mahmoud smugglar migranter till Belarus: ”Alla som åker vet vad som gäller”

Många av de som försöker ta sig in i Polen via Belarus har påbörjat sin resa i Istanbul, Turkiet. Där finns resebyråer som annonserar om flygresor till Minsk, men också en mer undangömd verksamhet som försöker hjälpa migranter att ta sig in i EU.

Mahmoud, som egentligen heter något annat, är medlem i ett smugglingsnätverk som erbjuder migranter hjälp in i Europa. Han tycker inte att han eller hans nätverk bär något ansvar för de migranter som farit illa vid Polen-Belarus-gränsen.

– Ingen har något ansvar. Alla som åker den vägen vet vad som gäller. Man känner till de hinder som finns, och döden finns överallt på jorden.

Se Turkietkorrespondent Tomas Thoréns möte med Mahmoud i klippet.