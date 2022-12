Man som sköt Lady Gagas hundrastare dömd till 21 års fängelse

Det var i februari 2021 som två män hoppade ut ur en bil intill Gagas anställde som var ute med hennes tre hundar på kvällspromenad. Han sköts i bröstet och två av hundarna kidnappades, varav en sprang iväg för att sedan återvända till den skadade mannen.

Utredare i fallet tror inte att tjuvarna visste att sällskapsdjuren tillhörde världsstjärnan, utan att de endast var ute efter hundarnas – som är av rasen fransk bulldog – värde. De återlämnades flera dagar senare av en medhjälpare till brottet, som också åtalades en tid därpå.

Skadade lungan

Offret var tvungen att få en del av sin lunga bortopererad på grund av skottskadorna. Han uppger via sociala medier att han fortfarande läker fysiskt och mentalt efter händelsen.

Efter att ha nått en överenskommelse med åklagare dömdes skytten under måndagen till 21 års fängelse. I augusti dömdes två av hans medbrottslingar till fyra respektive sex års fängelse, enligt The New York Times.

Släpptes av misstag

Gärningsmannen som sköt släpptes av misstag från fängelset tidigare i år på grund av ett skrivfel. Han hittades åter nästan fem månader senare.

