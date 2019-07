Mannen som knuffade ner pojke framför tåg var efterlyst i Schweiz

Under måndagen knuffade mannen ner en kvinna på spåret som klarade sig genom att rulla in under perrongen. Därefter knuffade han ner kvinnas son, en 8-åring, som blev påkörd och dog av sina skador. Mannen försökte även knuffa ner en 78-årig kvinna men misslyckades, uppger Tyskland federala polischef Dieter Romann, enligt Reuters.

Förutom att han nu sitter häktad misstänkt för mord och mordförsök i två fall, var han även efterlyst i Schweiz. Detta efter att han förra veckan låst in sin granne och knivhotat henne, skriver nyhetsbyrån.

Oklart motiv

Motivet är ännu oklart, men enligt schweizisk polis hade han inte ”radikaliserats och hade heller inte ideologiska motiv”.

Det finns heller inget som tyder på att 40-åringen ska ha ”varit under inverkan av alkohol eller droger”, uppger Nadja Niesen vid åklagarkammaren i Frankfurt.

Enligt polisen i Zürich är mannen trebarnspappa och har bott i Schweiz sedan 2006, men fick asyl under 2008. Han ska även ha lidit av psykisk ohälsa och har därför inte jobbat sedan januari i år, skriver Reuters.