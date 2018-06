Modeexpert: Därför väcker Melania Trumps kläder kritik

Sedan Donald Trump installerades som USA:s president januari 2017 har blickarna inte bara varit på honom, utan också hans fru Melania Trump och flera gånger har hennes val av kläder kritiserats för att vara opassande.

När hon exempelvis talade i FN om mobbning bar hon en dyr klänning, samtidigt som hon också pratade om fattigdom.

”Inget barn ska någonsin känna hunger…” sa hon samtidigt som hon bar en klänning som kostade över 26 000 kronor. Något som kritiker menade rimmade illa med delar av budskapet i hennes tal.

”Kläder bär politisk mening”

Hennes val av stilettklackar under ett besök i stormdrabbade Texas har också kritiserats som ett exempel hur hon tappat kontakt med vanliga människor.

– Kläder bär otroligt mycket politisk mening. Oavsett om man tror det eller inte när man klär sig på morgonen så visar man för världen vem man är och vad man står för med de plagg som man bär, säger journalisten och modeexperten Nina Johansson Campioni.

Hon tycker att fokuset på USA:s presidentfruars kläder ibland är orättvist.

– Jag kan absolut tycka att det är totalt orimligt många gånger med tanke på det viktiga jobb som de flesta presidentfruar ändå gör eller har gjort.

Val av jacka ”högst opassande”

Samtidigt kallar hon Melania Trumps val av jacka med texten ”I really don't care, do u?” under ett besök hos migranter vid gränsen i Texas för ”högst opassande”.

– Då är det orimligt att inte skriva spaltmeter om det faktum att man väljer en så otrolig dålig jacka att bära vid detta tillfälle, säger Nina Johansson Campioni.